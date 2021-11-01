РИАМО - 1 ноя. Столичный стройкомплекс пересмотрел стоимость контрактов в связи с ростом цен на материалы, который произошел из-за пандемии и общемировой инфляции, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«По-разному (пересмотрели контракты по цене - ред.) — металл вырос в цене, но металлоемкость объектов разная. Самые металлоемкие — это мостовые сооружения. Рост цен на металл на 50% по мостам дает увеличение общей цены контракта до 20%. А по объектам гражданского строительства суммарно мы видим общее удорожание по материалам на 10-15%», - сказал Бочкарев в интервью РБК.

Как отметил заммэра, Москва имеет запас многих видов стройматериалов и пока удерживает цены, однако общий тренд на удорожание строительства не изменится. По словам Бочкарева, власти могут влиять на динамику цен путем заключения долгосрочных контрактов.

«Наши долгосрочные контракты дают производителям стройматериалов возможность планировать новые проекты и рабочие места», - подчеркнул вице-мэр.

По оценке Бочкарева, еще несколько лет будут «турбулентными» и тяжелыми с точки зрения цен на стройматериалы.