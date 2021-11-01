РИАМО - 1 ноя. Сумма штрафа за опасное вождение на российских дорогах будет 3 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.

«Хамское поведение на дорогах или опасная езда может получить не только правовое определение, которое существует с 2016 года, но и конкретные меры пресечения. <…> Речь идет, к примеру, о резких перестроениях сразу через две полосы движения, о несоблюдении дистанции, о скоростных обгонах и так далее», — отметила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

Сенатор подчеркнула, что агрессивной стиль вождения в стране очень распространен, особенно в крупных городах. При этом лихач может оставаться безнаказанным, например, в том случае, если его агрессивное вождение спровоцировало аварию, но сам он не стал участником ДТП.

Рукавишникова добавила, что принятие нового КоАП в стране позволит штрафовать именно лихачей и за каждое отдельное нарушение, в число которых входят опасная езда и хамское отношение к другим водителям.

В постановлении российского правительства уточняется, что в понятие опасная езда включены резкое перестроение через 2 полосы, несоблюдение дистанции, отказ уступить дорогу водителю, у которое есть преимущество, препятствование обгону и нарушение скоростного режима.

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