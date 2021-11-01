РИАМО - 1 ноя. Более 660 тыс. человек стали пассажирами автовокзала Центральный с момента его открытия в конце октября 2020 года. За это время он стал самым популярным автовокзалом Москвы, сообщил РИАМО заммэра столицы, руководитель городского Дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, на автовокзал Центральный сейчас приходится большая часть всех междугородних поездок.

После реконструкции там появились большие и удобные залы ожидания, комнаты матери и ребенка, камеры хранения багажа, стойки с зарядками для гаджетов, а также кафе и аппараты со снеками.

«Мы постоянно работаем над удобством и комфортом междугородних поездок – такую задачу нам поставил мэр Москвы. Центральный стал одним из ключевых автовокзалов города. Автобусы отсюда уходят на север, восток и северо-восток страны», - сказал Ликсутов.

Он подчеркнул, что сейчас власти города просят пассажиров отложить поездки и остаться дома.

«Если уехать все же необходимо – обязательно надевайте маски. Мы, в свою очередь, проводим дезинфекцию автовокзалов каждые два часа, а также предлагаем купить маски в автоматах на автовокзалах», – заключил Ликсутов.