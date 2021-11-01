РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 ноя. Свыше 156 тыс. человек приняли участие во Всероссийской переписи населения в подмосковном Красногорске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сегодняшний день в Красногорске участие в переписи приняли 156 210 человек. Из них 101 626 человек переписали переписчики, 52 993 человека ответили на вопросы через портал Госуслуг.

Всероссийская перепись населения будет проходить по 14 ноября 2021 года. Впервые пройти ее можно не только офлайн, но и в онлайн-формате – на портале Госуслуг до 8 ноября.

Собранная информация ляжет в основу долгосрочного планирования развития страны и ключевых государственных программ.