РИАМО - 1 ноя. АО «Воскресенские минеральные удобрения» оказало финансовую помощь медикам Воскресенской районной больнице №2, выделив средства для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В Воскресенске с начала пандемии выявили свыше 9 тыс. случаев заболевания. Ежесуточно врачи местных больниц диагностируют десятки новых больных, следствием чего является высокая нагрузка на медперсонал и систему здравоохранения в целом.

Деньги, выделенные АО «Воскресенские минеральные удобрения», направили на покупку средств индивидуальной защиты для медицинского персонала, которые самоотверженно борются с Covid-19.

Предприятие долгие годы тесно сотрудничает с ГАУЗ МО «ВРБ №2». Медработники учреждения проводили встречи с сотрудниками предприятия, посвященные вакцинации против коронавируса, а также осуществляли анкетирование, осмотр и непосредственную вакцинацию работников на территории завода. Сегодня от Covid-19 привились почти 700 сотрудников АО «ВМУ».

«Наше предприятие имеет давние и прочные связи с Воскресенской районной больницей №2. Еще во время первой волны пандемии АО «ВМУ» оказало помощь учреждению в приобретении необходимых противоэпидемических средств индивидуальной защиты», – сказал генеральный директор АО «Воскресенские минеральные удобрения» Дмитрий Трушков.

Он подчеркнул, что сейчас система здравоохранения вновь сталкивается с огромной нагрузкой. Она связана с резким ростом заболеваемости коронавирусом.

«Потому наша помощь будет очень своевременной. Побороть эту страшную болезнь мы сможем только вместе», – резюмировал Трушков.