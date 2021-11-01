РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 ноя. В подмосковном Домодедове проверили готовность подрядных организаций к уборке снега, сообщил врио главы округа Михаил Ежокин.

«Проверил, как подготовились к зиме подрядные организации, которые отвечают за уборку снега. Заслушал отчет ответственных по готовности к зимнему периоду. На каждой базе уже имеется необходимое количество техники и пескосоляной смеси. Главное, чтобы работа была оперативной и подрядчики были готовы выйти на уборку в любое время суток», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В прошлом году работа служб была неудовлетворительной. Больше всего претензий было к подрядчику, который убирал региональные дороги. Он в регионе больше не работает.