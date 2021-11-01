РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 ноя. Известный советский баскетболист, серебряный призер Олимпиады 1964 года Вячеслав Хрынин скончался в подмосковном Красногорске, сообщается на странице спорткомитета округа в соцсети «ВКонтакте».

На 85-м году ушел из жизни легенда советского и российского баскетбола Вячеслав Хрынин. Серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР. Хрынин внес большой вклад в развитие детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва городского округа Красногорск. На протяжении многих лет являлся наставником для молодых специалистов.

«Выражаем соболезнования семье Вячеслава Александровича. Светлая память, воспоминания о легендарном спортсмене, тренере будут храниться в наших сердцах», - заключается в материале.