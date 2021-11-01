РИАМО - 1 ноя. Переменная облачность сменится дождями и сыростью в середине этой недели. При этом теплее всего и наибольшее число осадков ожидается в пятницу, 5 ноября, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«До третьего числа у нас сохранится переменная облачность, без осадков. Ближайшей ночью в Москве будет от минус 1 до плюс 1 градуса, в центре температура до плюс 3. По области — от минус 3 до плюс 2 градусов», — сказала Позднякова.

До 3 ноября включительно температура в дневные часы составит около плюс 8-9 градусов в столице и плюс 7-12 градусов в Подмосковье.

4 ноября характер погоды начнет меняться: атмосферное давление понизится, местами ожидается небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит порядка плюс 2-7 градуса, днем — около плюс 8-9 градусов. При этом температура будет выше климатической нормы примерно на 3 градуса.

«Очень теплым обещает быть день пятого числа. Мы будем под влиянием циклона находиться, в его теплой части. Погода облачная, временами дождь. Ночь будет теплая. В Москве — плюс 5-7 градусов. Дневная температура — плюс 11-13 градусов», — добавила Позднякова.

По ее словам, в пятницу, 5 ноября среднесуточная температура будет на 6-7 градусов выше климатической нормы. Теплая, влажная и сырая погода, но уже с меньшим количеством осадков сохранится и 6 ноября. Днем будет в пределах плюс 7-12 градусов.

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