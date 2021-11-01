РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 ноя. Временно исполняющий полномочия главы подмосковного Красногорска Всеволод Волосевич в своем Instagram-аккаунте поздравил автомобилистов с праздником и пожелал им безаварийной езды.

В последнее воскресенье октября в России отмечается День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Свой профессиональный праздник в этот день отмечают водители, инженеры, автослесари, механики, сотрудники автотранспортных предприятий. А вместе с ними традиционно - и все автомобилисты страны.

«Поздравляю всех причастных, желаю новых успехов и достижений, крепкого здоровья, благополучия. И, конечно, безаварийной езды и удачи на дорогах. С праздником!» - написал Волосевич.