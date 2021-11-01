РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 ноя. В подмосковном Подольске разыскивают 9-летнего ребенка, пропавшего менее суток назад, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Полицейские УМВД России по Подольску разыскивают Кирилла Феоктистова 2012 года рождения, который 31 октября в 20:30 ушел из дома на улице 43-Армии и до настоящего времени не вернулся.

На вид ему 9-10 лет, он худощавого телосложения, рост около 140-145 сантиметров, волосы русые, модельная стрижка. Был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, белый свитер, черные ботинки. На левой руке, ближе к локтю, родинка.

Горожан, владеющих информацией о местонахождении ребенка, просят сообщить по телефону: 8(496)763-02-63, 8(496)763-02-71 (дежурная часть УМВД России по Подольску) или 112.