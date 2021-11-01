РИАМО - 1 ноя. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ввести обязательную геномную регистрацию всех трудовых мигрантов, которые въезжают в Россию.

По его словам, в настоящий момент миграцию регулируют «сотни нормативных актов». Это весьма «запутанная нормативная база». Глава СКР уверен, что необходимо кодифицировать миграционное законодательство.

В новом нормативном акте нужно прописать все формы, связанные с регистрацией иностранцев и получением разрешения на их трудовую деятельность. При этом Бастрыкин подчеркнул, что в России необходимо ввести обязательную геномную регистрацию всех трудовых мигрантов.

«Такие меры серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам — более успешно раскрывать совершенные ими преступления», — сказал Бастрыкин в интервью «Интерфаксу».

Глава СК также рассказал, что только за первое полугодие 2021 года в РФ расследовано почти 19 тыс. преступлений, которые совершили иностранные граждане. При этом в прошлом году за аналогичный период было зафиксировано 17 тыс. преступлений, совершенных мигрантами.