РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 ноя. Массовые проверки водителей на состояние алкогольного опьянения проведут на дорогах подмосковного Красногорска в ноябре, сообщили в 11 батальоне ДПС 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

В целях предупреждения случаев дорожно-транспортного травматизма с участием нетрезвых водителей, а также профилактики детского травматизма сотрудники 11 батальона 4, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 ноября проведут на дорогах информационно-пропагандистские мероприятия и рейды, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой детей в салоне автомобиля, а также массовые проверки водителей транспортных средств на состояние опьянения.

При проведении рейдов инспекторы ДПС будут использовать метод массовой проверки. Его суть в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.

Полицейские в заранее определенных местах будут останавливать автомобили в специальных остановочных коридорах, обозначенных сигнальными конусами. При этом автоинспекторы по визуальным признакам, оценят состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения (запах алкоголя, неадекватное поведение, несвязность речи и так далее) водителям незамедлительно разрешат продолжить движение. При наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в нетрезвом состоянии, будут осуществляться предусмотренные процессуальные действия.

Сотрудники Госавтоинспекции также проверят соблюдение правил перевозки детей и еще раз напомнят водителям о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД, обязательном использовании при перевозке детей детских удерживающих устройств и ремней безопасности. Участникам дорожного движения будут раздаваться листовки, памятки и демонстрироваться тематические ролики по БДД.

В периоды с 1 по 7 ноября, с 8 по 14 ноября, с 21 по 24 ноября и с 29 ноября по 5 декабря инспекторы 11 батальона ДПС при проведении оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» проведут целевые оперативно-профилактические рейды, направленные на предупреждение случаев управления транспортом водителями в состоянии опьянения.