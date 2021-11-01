РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 ноя. Детский сад в одном из ЖК в деревне Путилково Красногорска готов почти на 80%, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Разрешение на строительство дошкольного учреждения получено 24 марта текущего года. В здании идет внутренняя отделка помещений, обустройство инженерных коммуникаций, кровли и фасада, а также благоустройство территории. Строительная готовность составляет 78%.

«Объект нужный и важный для населения. Темпы хорошие, но главное – качество работ. За этим мы тщательно следим», - подчеркнул Волосевич.

Детский сад на 235 мест планируют ввести в эксплуатацию уже в начале следующего года. В нем будет 10 индивидуальных групп. В здании предусмотрены кружковые, музыкальный и спортивный залы, медицинский кабинет. На территории сада обустроят игровые площадки с верандами, а также места для занятий физкультурой. Общая площадь здания - 3,8 тыс. кв. м.

Строительство объектов социальной инфраструктуры является приоритетным направлением государственной программы «Строительство», главной целью которого является повышение качества и доступности объектов здравоохранения, дошкольного, среднего, дополнительного и высшего образования.

«Для оперативной и слаженной работы хотим вместе с депутатами Мособлдумы создать штаб, который будет заниматься всем избирательным округом. Будем рассказывать о ходе исполнения наказов от жителей, а мы их собрали более 10 тыс.», - сообщил депутат Госдумы РФ Сергей Колунов.