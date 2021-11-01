РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 ноя. Школу в жилом комплексе «Ильинские луга» в подмосковном Красногорске планируют достроить в 2023 году, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Строительная готовность школы в ЖК «Ильинские луга» составляет 15%. Рабочие вышли на объект весной 2021 года. В настоящее время выполнены все монолитные работы ниже нулевого цикла и завершаются на первом этаже. Весь комплекс монолитных работ планируют закончить в конце января 2022 года, после чего приступят к кладке стен, обустройству кровли, началу отделки помещений, монтажу инженерных систем.

«Работа идет в высоком темпе. На стройплощадке задействованы порядка 70 рабочих, для данного объема работ этого количества достаточно», - отметил руководитель проекта Илья Лебедев.

В трехэтажной школе на 1500 мест предусмотрены учебные классы, четыре спортивных зала, большая столовая на 726 мест, актовый зал, библиотека, мастерские для изучения технологий: по обработке дерева, металла, обработке ткани и кулинарии. Общая площадь здания - 18 тыс. кв. м.

Сроки завершения строительства – III квартал 2023 года.