РИАМО - 1 ноя. Ученицу 8-го класса одной из столичных школ избили, затащили в машину и изнасиловали на проспекте Мира в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Предварительно, неизвестный на улице ударил 14-летнюю девочку по голове, затащил ее в машину, после чего изнасиловал ее в салоне авто.

Пострадавшая была госпитализирована с травмами половых органов и другими повреждениями. Кроме того, позже выяснилось, что подросток находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас правоохранители проводят проверку случившегося и устанавливают личность нападавшего.

Мужчина запер и изнасиловал 14‑летнюю девочку в Москве>>