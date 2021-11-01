РИАМО - 1 ноя. Работы по строительству восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро завершились более чем наполовину. Общая готовность нового участка составляет 55%, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Строительство 11-километрового восточного участка БКЛ метро, в состав которого войдут станции «Печатники», «Текстильщики», «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар», идет хорошими темпами. На сегодняшний день его общая готовность составляет 55%», – рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что сегодня построена почти половина станции БКЛ «Печатники», общая готовность объекта оценивается в 45%.

«На станции почти наполовину завершено возведение основных конструкций – уложено 22 тыс. куб. м бетона. Продолжается возведение внутренних перегородок, строители приступили к архитектурно-отделочным работам», – добавил заместитель мэра столицы по градостроительству.

По словам гендиректора компании «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, вынос инженерных сетей на строящейся станции «Печатники» завершился на 70%.

«Почти наполовину выполнены работы по гидроизоляции станции «Печатники». В ноябре планируется начать монтаж инженерных систем. Кроме того, начинается разработка котлована пересадочного узла», – сказал Кравцов.

Отмечается, что станция БКЛ «Печатники» вместе с одноименной станцией Люблинско-Дмитровской линии и строящейся станцией МЦД-2 войдут в состав одного из крупнейших транспортно-пересадочных узлов столицы.

Большая кольцевая линия столичного метрополитена – один из самых масштабных транспортных проектов в Москве и мире. Протяженность новой линии составит 70 км, она включит в себя 31 станцию.

Введение в эксплуатацию БКЛ призвано снизить нагрузку на действующие станции внутри кольца и Кольцевую ветку метро. Завершить работы по строительству Большого кольца метро планируется на год раньше срока – в 2022 году.

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