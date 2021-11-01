РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 ноя. Пробка образовалась при въезде в поселок санатория «Подмосковье» в Домодедове, также затруднено движение на мосту через трассу М-4 в сторону поселка, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Ранее пресс-служба Московской железной дороги сообщала, что на привокзальной территории будущей станции МЦД-5 Домодедово организуют удобный транспортно-пересадочный узел, в состав которого войдет стоянка на 70 автомобилей и велопарковка.

Также врио главы Домодедова Михаил Ежокин ранее отмечал, что в микрорайоне Востряково построят почти 4 км тротуаров до конца ноября.