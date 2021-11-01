РИАМО - 1 ноя. Мотогруппы спасателей в 2021 году совершили свыше 2 тыс. выездов в Москве. В частности, они провели более 1,6 тыс. профилактических патрулирований, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, мотогруппы спасателей работают в городе более 6 лет.

«Их привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров», – сказал он.

С мая по октябрь 11 расчетов на 22 пожарно-спасательных мотоциклах каждый день патрулировали основные городские магистрали, а также общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха.

Мотоспасатели 6 раз участвовали в тушении пожаров, 156 раз – в ликвидации последствий ДТП и 103 раза оказывали помощь пострадавшим.

До мая 2022 года спасатели продолжат нести боевое дежурство в составе расчетов пожарно-спасательных автомобилей и будут готовиться к новому мотосезону.