РИАМО - 1 ноя. Средняя температура воздуха в ноябре может оказаться выше климатической нормы. При этом теплая погода может продлиться до середины месяца, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Ждать обвала холода в ноябре месяце не приходится. Расчеты показывают, что такая теплая погода, если с осадками, то в виде дождя, у нас продержится практически до середины месяца», — сказала Позднякова.

Согласно расчетам, температурный режим в ноябре будет выше климатической нормы. При этом количество осадков ожидается в пределах привычных значений. Климатическая норма для ноября составляет 56 мм, напомнила синоптик.

Позднякова добавила, что в ноябре возможны осадки в виде снега. Однако надолго снег не задержится и будет таять на следующий день. По ее словам, в последние годы появление снежного покрова в Московском регионе происходит ближе к Новому году.

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