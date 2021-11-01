РИАМО - 1 ноя. Средняя температура воздуха в ноябре может оказаться выше климатической нормы. При этом теплая погода может продлиться до середины месяца, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Согласно расчетам, температурный режим в ноябре будет выше климатической нормы. При этом количество осадков ожидается в пределах привычных значений. Климатическая норма для ноября составляет 56 мм, напомнила синоптик.
Позднякова добавила, что в ноябре возможны осадки в виде снега. Однако надолго снег не задержится и будет таять на следующий день. По ее словам, в последние годы появление снежного покрова в Московском регионе происходит ближе к Новому году.
Тепловые аномалии и дожди: каким будет ноябрь в Московском регионе>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии