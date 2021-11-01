РИАМО - 1 ноя. Сервис «Портфолио учащегося» теперь доступен в мобильном приложении «Дневник «МЭШ». Сервис находится во вкладке «Ученик» и состоит из 6 разделов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Пользователи могут посмотреть достижения и успехи ребенка в школе, кружках и секциях, а также поделиться ими. К примеру, можно загрузить электронные копии полученных сертификатов, грамот и дипломов.

С помощью «Портфолио учащегося» школьники могут представить себя на классном, школьном, городском и федеральном уровнях. Например, можно отправить ссылку на подборку материалов о своих достижениях с помощью мессенджеров или соцсетей, а также по электронной почте.

Приложение «Дневник «МЭШ» доступно в Google Play и App Store только зарегистрированным пользователям портала mos.ru. Для авторизации нужно просто ввести ПИН-код.