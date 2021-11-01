РИАМО - 1 ноя. В прошедшем октябре средняя температура воздуха в столичном регионе оказалась на 1,3 градуса выше многолетних значений, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Средняя температура воздуха составила 6,4 градуса. То есть аномалия месяца положительная - плюс 1,3 градуса. Октябрь оказался теплее многолетних значений», - сказала Позднякова.

Она добавила, что в минувшем месяце выпало менее 70% от климатической нормы осадков.

«За месяц у нас на станции ВДНХ выпало 40,4 мм осадков, а норма у нас 59 мм», - отметила Позднякова.

По прогнозу синоптиков, в первый день ноября в Московском регионе будет солнечно и сухо, максимальная температура воздуха составит плюс 13 градусов. На неделе может быть еще теплее - 4 и 5 ноября ожидается до плюс 15 градусов.

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