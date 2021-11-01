РИАМО - 1 ноя. Москва испытывает дефицит рабочей силы на объектах строительства, из 120 тыс. мигрантов-строителей осталось 40 тыс., сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Бочкарев отметил в интервью РБК, что ранее мигранты в основном приезжали из Таджикистана, сейчас — из Узбекистана и Киргизии. Также на московских стройках стало больше жителей Подмосковья.

«Средняя зарплата мигранта на стройке сейчас где-то 50-60 тыс. рублей. А была 30 тыс. Но многие уже и за 80 тыс. не хотят работать», — подчеркнул Бочкарев.

По его словам, из-за массового строительства в Москве не хватает ни рабочих, ни инженеров. Для выхода из сложившейся ситуации Бочкарев предложил разработать план мероприятий, который позволит стройкомплексу обойтись без иностранной рабочей силы.

«Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два, а то и в три раза больше, и строили бы мы в два раза быстрее», — подчеркнул заммэра.

По его словам, добиться этого можно благодаря технологическим решениям при возведении объекта и механизации процесса.

«У нас в отрасли есть большой резерв эффективности», — заключил глава Стройкомплекса.

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