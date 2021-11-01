РИАМО - 1 ноя. Опубликованы проекты решений о комплексном развитии двух участков бывшей промышленной зоны Южное Очаково. Инвестиции в редевелопмент территорий общей площадью 26 га составят почти 125 млрд рублей, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Площадь двух участков бывшей промзоны Южное Очаково, подлежащих комплексному развитию, составит 26 га. В их редевелопмент инвестор вложит почти 125 млрд рублей, а ежегодные поступления в бюджет города превысят 16 млрд рублей. Здесь планируется создание новых производств, которые дадут городу почти 11 тыс. новых рабочих мест», — рассказал заместитель мэра.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, всего в промзоне Южное Очаково планируется возвести почти 560 тыс. кв. метров недвижимости.