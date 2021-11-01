РИАМО - 1 ноя. С понедельника в Москве начинают работу пять автобусов «Социального патруля» для бездомных, где они в любое время суток могут погреться, получить зимнюю одежду и попить горячий чай. Кроме того, специалисты помогут бездомным найти выход из трудной ситуации, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Мобильные пункты обогрева находятся рядом с Белорусским, Киевским, Курским, Павелецким и Ярославским вокзалами. Остальные автобусы социальной службы продолжают курсировать по столичным улицам и выезжать для помощи бездомным. Кроме того, соцработники могут предложить им обратиться в Центр социальной адаптации имени Е.П. Глинки.

До 31 марта центр работает в усиленном режиме. Здесь нуждающимся оказывают срочную доврачебную помощь, предоставляют питание и ночлег. Также бездомные могут пообщаться с юристами и психологами.

У центра также есть отделение на Иловайской улице. В нем бездомные тоже могут получить экстренную социальную помощь.