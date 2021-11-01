РИАМО - 1 ноя. Утром в понедельник в столичных районах с пониженным рельефом наблюдалась дымка, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Дымки сегодня наблюдались. <…> Только в пониженных местах рельефа, это Бутово. Температура там была около нуля, либо слабоотрицательная», — сказала Позднякова.

Она добавила, что в других частях города дымка не наблюдалась, так как еще со вчерашнего вечера было ветрено. Это не способствовало образованию тумана.

Солнечная погода и до +13 градусов ожидается в Московском регионе в первый день ноября. Кроме того, прогнозируется повышенное атмосферное давление в сочетании с магнитной бурей.

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