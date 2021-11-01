РИАМО - 1 ноя. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия находится в пятой фазе пандемии коронавируса с весны 2021 года. При этом уровень заболеваемости сейчас находится почти на критической отметке.

В статье для «Российской газеты» зампред Совбеза рассказал, что до окончательной победы над коронавирусом еще очень далеко. Это крайне опасная угроза, относиться к которой нужно серьезно, также нужно извлечь уроки из пережитых трагических событий.

«В пятую фазу пандемии мы вступили весной этого года, и этот период продолжается до сих пор. Сейчас мы наблюдаем очередной подъем уровня заболеваемости, который с учетом большего объема тестирования достиг исторического максимума. Уровень заболеваемости колеблется на весьма высоком, почти критическом уровне, идет массовая вакцинация», — написал Медведев.

Он отметил, что опасность новых локальных вспышек инфекции остается даже в том случае, если человечество выработает коллективный иммунитет.

По словам Медведева, жизнь в новой реальности требует продуманных решений и «долгой окопной войны с пандемией». При этом он подчеркнул, что эту борьбу нужно вести только сообща, силами всего международного сообщества, отбросив «чьи-либо политические амбиции».

Для преодоления последствий глобального спада требуется эффективная политика, направленная на дальнейшее восстановление экономики и удержание ценовой стабильности, добавил Медведев.

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