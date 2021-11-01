РИАМО - 1 ноя. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что трижды привитые от коронавируса вакциной «Спутник V» не имеют нареканий на побочные действия препарата, сообщает РИА Новости.

«Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет», — сказал Гинцбург, отвечая на вопрос о самочувствии пациентов после ревакцинации «Спутником V».

Российская разработка «Спутник V» — первая официально зарегистрированная в мире вакцина от Covid-19. Для ревакцинации используется препарат «Спутник Лайт», эффективность которого составляет 79,4%.

Ранее глава федерального Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в последнее время темпы вакцинации от коронавируса выросли в России почти в 4 раза. В стране уже привито свыше 50 млн человек.

Вакцинация — самый эффективный способ защитить свое здоровье и жизнь от коронавирусной инфекции.

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