РИАМО - 1 ноя. Банк России в понедельник отозвал лицензию у коммерческого банка «Спутник» из Самары, сообщается на сайте регулятора.

Ревизия выявила крупную недостачу наличных денег в «Спутнике», в итоге банк полностью утратил свой капитал. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Кроме того, «Спутник» нарушал федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты Центробанка.

Функции временной администрации по управлению кредитной организацией возложены на Агентство по страхованию вкладов.

По величине активов банк «Спутник» занимал 295 место в банковской системе страны.