РИАМО - 1 ноя. В рамках московского проекта «Парк Яуза» специалисты заканчивают работы по строительству здания уникального экоцентра, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Современный инновационный экоцентр появится в пойме реки Чермянки. В дальнейшем он станет частью создаваемого «Парка Яуза». Строительство объекта ведется на ранее заброшенной территории, которую местные жители попросили привести в порядок», — отметил заместитель мэра города.

По его словам, площадь данного объекта будет свыше 1,2 тыс. кв. м. В экоцентре планируется создать интерактивные выставочные залы с мультимедийным оборудованием, кинозал для трансляции научно-популярного контента и профлабораторию.

«В настоящее время завершается возведение здания экоцентра, ведутся работы по прокладке инженерных коммуникаций и внутренней отделке помещений», — добавил Бирюков.

Он уточнил, что при создании данного павильона специалисты максимально используют природные материалы, в основном дерево. В кафе при экоцентре будет сделано фасадное витражное остекление, чтобы там было естественное освещение.

Заммэра отметил, что в новом столичном объекте будут заниматься популяризацией экологических профессий будущего.

Экспозиционное пространство павильона разделят на 5 зон, в них будут рассказывать о новых профессиях. Гости экоцентра смогут попробовать себя в роли экоурбаниста, экопроектировщика, экодиетолога, эколога-логиста и «примерить» иные профильные профессии.

«Оснащение центра рассчитано на гостей разного возраста. Посетить его можно будет самостоятельно, с аудиогидом или в составе группы с экскурсоводом», — сказал вице-мэр.

Он подчеркнул, что территория рядом с объектом будет благоустроена. Там создадут вертикальную ферму, аптекарский огород и сенсорный сад.

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