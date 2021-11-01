РИАМО - 1 ноя. Спасатели потушили пожар в жилом доме на юго-востоке столицы, в ходе ликвидации огня были спасены 10 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

В 04:21 в МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Артюхиной, дом 1. На месте происходило возгорание в одной из квартир на 6 этаже, а также на балконах 6 и 7 этажей.

Пожар ликвидировали в 05:08. Общая площадь возгорания составила 30 кв. м.

С 6 этажа и вышележащих этажей было спасено 10 человек. В результате пожара пострадал один жилец.