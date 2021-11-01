РИАМО - 1 ноя. Участок Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена от «Хорошевской» до «Мневников» работает в штатном режиме после работ по подключению новых станций. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

«Станции «Народное Ополчение» и «Мневники» Большой кольцевой линии работают в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе.

Ранее участок от станции «Хорошевская» до «Мневников» закрывали для проведения работ по присоединению новых станций БКЛ к существующей сети метрополитена. Для пассажиров курсировали бесплатные автобусы КМ.

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