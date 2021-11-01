РИАМО - 1 ноя. Священнослужитель открыл стрельбу из сигнального пистолета после нападения на него неизвестного мужчины в храме на северо-западе Москвы, сообщает РЕН ТВ.

Мужчина устроил драку с батюшкой в туалете храма на улице Генерала Белобородова. Однако священник выхватил пистолет и выстрелил, защищая себя. Тем не менее, это не остановило злоумышленника, который еще несколько раз ударил священнослужителя, после чего решил скрыться с места происшествия.

Дебошир выбежал на улицу и попытался сесть в автобус, однако потом убежал в другом направлении до прибытия полицейских.

В настоящий момент полиция разыскивает мужчину. В результате стрельбы пострадавших нет.

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