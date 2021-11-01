РИАМО - 1 ноя. В понедельник в столичном регионе будет солнечно и сухо, днем ожидается до плюс 13 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Как отметили синоптики, среднесуточная температура воздуха в регионе окажется на 5 градусов выше среднемноголетнего значения для этого дня.

Так, в дневные часы температура воздуха в Москве составит плюс 9-11 градусов, в Подмосковье ожидается от 8 до 13 градусов тепла. Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 3-8 м/с.

Кроме того, в понедельник в Московском регионе прогнозируется повышенное атмосферное давление в сочетании с магнитной бурей. При комфортной и солнечной погоде метеочувствительные люди могут испытывать недомогания.

Тепловые аномалии и дожди: каким будет ноябрь в Московском регионе>>