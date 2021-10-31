РИАМО - 31 окт. В магнитосфере планеты отмечается слабая буря, ее зафиксировали в Москве с 15 часов до 18 часов в воскресенье, следует из данных на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

Также возбужденную магнитосферу отмечали в ночь на воскресенье.

1 и 2 ноября магнитосфера планеты будет спокойной. Вероятность магнитной бури 1 ноября составляет 10%, 2 ноября – 1%.

14 вспышек произошли на Солнце 28 октября. Они добрались до Земли 30 октября. Возможно, это самый крупный за последние годы всплеск активности на звезде.