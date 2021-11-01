РИАМО - 1 ноя. Праздник сегодня могут отметить веганы и любители погадать на кофейной гуще. Кроме того, в России отмечают День судебного пристава и День менеджера.

Международный день вегана

Этот праздник появился в 1994 году, когда Веганское общество отмечало свой 50-летний юбилей. Термин «веган» стал использоваться с 1944 года. Веганы питаются исключительно продуктами растительного происхождения.

Эти строгие последователи вегетарианства не употребляют в пищу даже молоко, яйца, мед и другие такие продукты. А еще не носят мех, кожу, шерсть и шелк. Спор о пользе и вреде такого образа жизни ведется давно, но врачи находят в нем и плюсы, и минусы, но не рекомендуют такую диету для детей.

День гадания на кофейной гуще

Происхождение этого праздника – загадка. Но отпраздновать его может любой любитель гаданий и кофе. Для этого следует только заварить молотый бодрящий напиток, выпить его мелкими глотками, при этом думая об интересующем вопросе, а затем перевернуть чашку с оставшейся гущей на блюдце и попробовать разгадать ответ.

Считается, что такой вид предсказания пришел в Европу с Востока, но в Италии считают, что именно они изобрели это гадание. В Англии так давали ответы на вопросы с XVI века, во Франции – с XVII века, в Америке – с середины XIX века.

День судебного пристава в России

пресс-служба УФССП по Московской области

Статус судебный приставов в стране был определен указом императора Александра II в 1865 году. А первое упоминание о таких специалистах встречается в документах периода феодальной раздробленности Руси.

Приставы обеспечивают установленный порядок деятельности судов, исполнение судебных актов, а также актов иных органов и должностных лиц. Кроме того, на них возложены правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности.

День менеджера в России

Это профессиональный праздник специалистов управленческой сферы. Среди них: руководители младшего, среднего и высшего звена, офис-, проект-, продукт-менеджеры, специалисты по продажам.

Хотя праздник и не имеет в стране статуса официального, но в этот день приято вручать дипломы, благодарности и иные награды, проводить корпоративные мероприятия.

День рождения князя Дмитрия Пожарского

Пожарский вошел в российскую историю как участник первого ополчения и восстания против польско-литовских интервентов в Москве в 1611 году. В Смутное время он вместе с Кузьмой Мининым восстановил российскую государственность.

Пожарский родился в 1578 году. Его родословная ведется от великого князя Владимирского Всеволода Юрьевича, сына Юрия Долгорукого.

День рождения актера Анатолия Кубацкого

Кубацкий родился в 1908 году в столице. Он сыграл свыше 40 ролей в кино, а также выступал на сцене Московского Театра драмы под руководством Н.М. Горчакова (сейчас театр Маяковского) и озвучивал мультфильмы.

Самыми известными ролями актера являются царь Водокрут 13-й из «Марьи-искусницы», Король Йагупоп 77-й из «Королевства кривых зеркал». Также он снялся в сказках «​Морозко», «Огонь, вода и... медные трубы», «Варвара краса, длинная коса», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и многих других.