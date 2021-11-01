РИАМО - 1 ноя. Производители алкоголя без добавления этилового спирта в РФ теперь будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования, сообщается на сайте Госдумы.

Данные должны будут предоставлять производители вина и винодельческой продукции. Данное нововведение не касается производства пива и пивных напитков, а также сидра, пуаре и медовухи.

«Закон станет дополнительной мерой в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией на рынке. Это важно для защиты здоровья наших граждан», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Росалкогольрегулирование будет вести список мощностей техоборудования, которое используется для производства этилового спирта или алкоголя в стране.

Согласно постановлению российского правительства, нормой минимального использования мощностей для изготовления алкоголя с использованием этилового спирта, не считая водки, считается 23%.

Данные поправки помогут избавиться от фирм-однодневок, которые не занимаются производством, но подключены к ЕГАИС (алкоголь) и реализуют контрафактные спиртные напитки.