РИАМО - 31 окт. На подмосковном полигоне «Алабино» разведчики провели занятия по тактической стрельбе из-за укрытий, а также по штурму здания, сообщается на сайте министерства обороны России.

В рамках специальной ударно-тактической группы военные штурмовали здание, уничтожили условного противника, а еще смогли освободить заложников. Занятие провели с использованием дымов и разнообразных средств имитации.

На занятии по тактической стрельбе военные вели огонь из автоматов АК-74М, снайперских винтовок СВД, пистолетов ПЯ и пулеметов ПК. Специалисты стреляли из укрытий, которые имитируют естественные препятствия на территории города.

В данных занятиях участвовали около 120 военнослужащих.