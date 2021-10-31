РИАМО - 31 окт. Самыми теплыми днями будущей недели станут 1 и 5 ноября, тогда в столице температура поднимется выше плюс 10 градусов, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Небольшая отрицательная температура в эти дни ожидается в ночные часы: минус 1-0 градусов. Но именно ночь вторника окажется самой прохладной на протяжении недели: минус 2 - плюс 1 градус», - сказала Позднякова.

По ее словам, 4-5 ноября в мегаполисе дневная температура будет выше климатической нормы на 4-5 градусов. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Как уточняется на сайте Гидрометцентра РФ, 4-5 ноября в Московском регионе температура может поднять до плюс 13-15 градусов, а по ночам будет не ниже плюс 4.

Осадки на следующей неделе прогнозируются 3, 5 и 6 ноября.