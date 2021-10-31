РИАМО - 31 окт. Полиция нашла родителей оставленного в поезде метрополитена мальчика, его вернут матери, так как отец был пьян, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Забытого ребенка нашли днем в воскресенье в вагоне поезда на станции «Курская» Арбатско-Покровской линии метрополитена. Мальчик находился в коляске.

«В ходе проведения работы сотрудники полиции установили родителей несовершеннолетнего. Ребенок будет передан матери, так как отец находился в состоянии опьянения», — пояснили в пресс-службе.

Источник в силовых структурах сообщил РИАМО, что пьяный отец ребенка забыл коляску вместе с сыном в подземке. Малыша заметили неравнодушные пассажиры и сообщили в полицию.