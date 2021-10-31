РИАМО - 31 окт. На территории Подмосковья и столицы специалисты РХБ защиты Западного военного округа провели дезинфекцию воинских частей, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Работы до дезинфекции прошли в казармах, местах несения службы и отдыха, штабах войсковых частей, контрольно-пропускных пунктах, караульных помещениях, столовых и контрольно-технических пунктов в парковых зонах.

В данной работе было использовано более 15 тонн специальных растворов, для дезинфекции применяли авторазливочные станции АРС-14 КМ, АРС-14 и автономные комплекты спецобработки ДКВ-1К на базе КамАЗов.

В работе по дезинфекции в Московском регионе участвовали около 400 военнослужащих и 10 единиц спецтехники.