РИАМО - 31 окт. Ортопед Константин Терновой рассказал, что подушку для сна нужно обязательно менять раз в 2 года, так как в ней после длительного использования заводятся кожные клещи.
Микроскопических паразитов невозможно увидеть невооруженным глазом. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
«Через 2 года использования половину веса подушки составляют кожные клещи. Они живут у нас на коже, это вполне нормально. Однако у некоторых людей обилие таких клещей в подушке может вызывать аллергические реакции», — отметил специалист.
Врач подчеркнул, что степень новизны подушки во много раз важнее уровня ее мягкости. Материал и текстура подушки не влияют на здоровье человека, поэтому выбираются из личных предпочтений.
Терновой добавил, что мягкость подушки подбирается индивидуально, при этом матрас для здорового сна точно должен быть твердым.
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