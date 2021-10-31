РИАМО - 31 окт. Ортопед Константин Терновой рассказал, что подушку для сна нужно обязательно менять раз в 2 года, так как в ней после длительного использования заводятся кожные клещи.

Микроскопических паразитов невозможно увидеть невооруженным глазом. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«Через 2 года использования половину веса подушки составляют кожные клещи. Они живут у нас на коже, это вполне нормально. Однако у некоторых людей обилие таких клещей в подушке может вызывать аллергические реакции», — отметил специалист.

Врач подчеркнул, что степень новизны подушки во много раз важнее уровня ее мягкости. Материал и текстура подушки не влияют на здоровье человека, поэтому выбираются из личных предпочтений.

Терновой добавил, что мягкость подушки подбирается индивидуально, при этом матрас для здорового сна точно должен быть твердым.