РИАМО - 31 окт. Сбитый электропоездом на перегоне Щербинка – Подольск второго Московского центрального диаметра мужчина погиб, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Ранее в пресс-службе МЖД РИАМО сообщили, что пострадавшему человеку оказывают медицинскую помощь.

В настоящий момент личность погибшего выясняется. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции и следователи. Они устанавливают обстоятельства случившегося.

Предварительно, мужчина переходил ж/д пути в неположенном месте.

Из-за инцидента в пути задерживались несколько электричек в сторону области. Позже движение поездов восстановили.