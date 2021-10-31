РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 окт. Рабочие ведут капитальный ремонт Подольской станции скорой медицинской помощи в соответствии с графиком, сообщил депутат округа Алексей Стулов.

В воскресенье Стулов совместно с зампредседателя фракции «Единая Россия» в совете депутатов округа Максимом Кругловым и под руководством замглавы администрации Подольска по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александра Скобенникова проконтролировали ход капитального ремонта Подольской станции скорой медицинской помощи.

«Работы ведутся в соответствии с календарным планом, без нарушений», - написал Стулов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

К выполнению ремонтных работ подрядная организация приступила 19 октября. По итогам работ в здании будут созданы комфортные условия для работы и отдыха медиков.

Подольская подстанция скорой медицинской помощи — одно из ключевых учреждений здравоохранения города. Она непрерывно работала более 20 лет и ни разу не ремонтировалась. 14 октября был заключен контракт на сумму 46 млн рублей, в кратчайшие сроки в здании должен быть произведен капремонт.