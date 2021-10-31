РИАМО - 31 окт. Ученые выяснили причину облысения у человека с помощью опытов на мышах, чьи фолликулы схожи с человеческими, сообщает «МИР 24».

Специалисты из Северо-Западного университета в Чикаго выяснили, что волосяные стволовые клетки при старении становятся менее липкими. После этого они покидают фолликулу и выходят в дерму. При этом из-за отсутствия нужной микросреды они не могут выжить.

Ученые отмечают, что в результате этого процесса стволовых клеток, нужных для роста волос, остается все меньше. Все это приводит к тому, что волос становится более тонким и происходит процесс облысения.

Специалисты уверены, что данное открытие может побороть процесс облысения у людей, так как фолликулы мышей схожи с человеческими. Соответствующие результаты исследования были опубликованы в специализированном журнале Nature Aging.