РИАМО - 31 окт. Автобус, перевозивший туристов из России, перевернулся на дороге Турции, среди тяжело пострадавших есть дети. Об этом сообщило генеральное консульство России в Анталье в Facebook.

ДТП произошло в районе населенного пункта Серик. В автобусе, который двигался в сторону аэропорта, ехали 12 человек. Предварительно, водитель уснул за рулем и вылетел на встречку, после чего перевернулся.

В результате аварии пострадало не менее 9 граждан РФ, среди них есть дети. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое. Все пострадавшие с различными травмами госпитализированы.

Водителя задержала полиция. Правоохранители разбираются в причинах ДТП.