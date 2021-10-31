РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 окт. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия Подольска передали лекарство и помогли закрыть долг за электричество двум подопечным, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

Деятельность сестричества не останавливается даже во время эпидканикул. Волонтеры продолжают участвовать в жизни подопечных, однако вынуждены подождать с субботними посещениями больницы.

На днях активисты Георгиевского сестричества милосердия отправили еще одну посылку с лекарством для лечения печени подопечному. Это уже третье оказание помощи мужчине за месяц. Эти препараты ему жизненно необходимы, купить их в его городе непросто.

Также они помогли беременной Татьяне оплатить задолженность за электроэнергию. Девушке отключили свет за долг свыше 10 тыс. рублей. Большую часть средств девушка нашла сама, а от сестричества волонтеры добавили недостающую сумму.