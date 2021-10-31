РИАМО - 31 окт. Вратарь московского футбольного клуба «Спартак» Артем Ребров приостановил свою карьеру и перешел на должность технического координатора, сообщается на сайте красно-белых.

Одной из его функций на новой должности будет помощь в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством ФК.

Клуб поблагодарил Реброва за высочайший профессионализм и смелость при принятии решения о переходе на другую должность. Также экс-голкиперу пожелали удачи в новом качестве.

Реброву 37 лет. Он выступает за красно-белых с осени 2011 года. В 2017 году он вместе с командой стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка РФ.