РИАМО - 31 окт. Столичная прокуратура организовала проверку в связи с обнаружением в вагоне московского метро маленького мальчика без сопровождения взрослых, сообщает пресс-служба ведомства.

Ребенка нашли в воскресенье в вагоне поезда на станции «Курская» «синей» линии подземки. Его передадут медикам для обследования.

По предварительной информации, мужчина с ребенком вошел в метрополитен на станции «Строгино», его личность устанавливают полицейские.

По результатам проверки прокуратуры будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а еще действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей.