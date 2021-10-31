РИАМО - 31 окт. Полицейские разыскивают родителей, которые оставили коляску с маленьким ребенком в метро, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного главка МВД России.

«Сегодня днем пассажирами метро в вагоне поезда на станции «Курская» Арбатско-Покровской ветке был обнаружен спящий в коляске ребенок. В настоящее время устанавливается место нахождения родителей», — уточнили в пресс-службе.

Полиция передаст ребенка медикам, которые его обследуют. Правоохранительные органы по результатам проверки дадут процессуальную оценку действиям родителей. ​