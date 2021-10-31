РИАМО - 31 окт. Опубликована закупка на оказание услуг по охране объектов и имущества, обеспечение внутриобъектового и пропускного режима Московского государственного областного университета (МГОУ) на территории Москвы в 2022 году, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Согласно данным закупки, начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 15,323 млн руб. Услуги охраны будут предоставляться по следующим адресам на территории Москвы: ул. Радио, д. 10а, строение 2 (КПП, уч. корпус №1); ул. Радио, д. 10а, строение 1 (уч. корпус №2); ул. Ф. Энгельса, д. 21, строение 3 (уч. корпус №3); Переведеновский пер., д. 5/7, корп. 4, строение 6 (уч. корпус №4). Также охрана должна будет присутствовать в общежитии на ул. Ленская, д. 7 и Акатовской агробиостанции в пос. Московский, дер. Лапшинка.

Оказание охранных услуг осуществляется в рамках государственной программы «Образование Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Ранее была опубликована закупка на оказание охранных услуг для объектов МГОУ на территории Московской области.